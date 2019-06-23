يلدريم مرشح حزب اردوغان يقر بهزيمته أمام مرشح المعارضة إمام أوغلو في انتخابات رئاسة بلدية اسطنبول اليوم
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جرينتش+2 10:04
المعايطة انشط الوزراء ميدانياً.. برنامج راصد يطلق تقريره الخاص بمراقبة أداء حكومة الرزاز

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