البحث عن 3 أشخاص اجتازوا الحدود الإسرائيلية عبر الأردن

اخترق ثلاثة متسللين الحدود من الأردن الليلة الماضية (الجمعة) الى إسرائيل، ووصل الى شارع العربة وهناك على ما يبدو كانت تنظرهم سيارة واختفوا.

واثناء فتح طريق بالقرب من لواء “العربة” التابع للوحدة العسكرية “عوتسفات ادوم” اكتشفت آثار بالقرب من الحدود الإسرائيلية-الأردنية ، وبعدها حضرت قوات من الجيش الى المكان واجروا عمليات مسح على مدار ساعات طويلة لكنهم لم يعثروا على شيئ. وعقب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لموقع “والا” التي أوردت الخبر ان الحادث قيد الفحص.

وينضم حادث تسلل الثلاثة الى حادث آخر هذا الأسبوع على الحدود الأردنية شمال العربة، عندما اجتاز مواطن اردني الثلاثاء الحدود وهو يحمل سكينا، والذي اعتقل من قبل جنود إسرائيليين بعد ان اجتاز السياج الحدودي وحول الى التحقيق.

وفي الوقت نفسه، ذكر “والا” ان هناك مصادر في الجيش الإسرائيلي تقول انه لا يدور الحديث عن حادث منفصل انما عن ظاهرة خلال السنة الأخيرة، لكن تم السيطرة عليها بسبب التعاون الأمني الوثيق بين إسرائيل والأردن، لكنها عادت في الأشهر الأخيرة.

وأشار المسؤولون بأن الحديث يدور عن تهريب عمال صينيين، اتراك وجورجيين الذين يبحثون عن عمل في إسرائيل وليس بمواطنين أردنيين. في هذه المنطقة الحدودية لا يوجد جدار عال قادر على إيقاف التسلل مثل الجدار الحدودي الذي يفصل إسرائيل ومصر.

وقدرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية انه في السنوات الأخيرة ستتحول الحدود مع الأردن الى منطقة خصبة للتسلل، وذلك بعد انتهاء بناء الجدار الحدودي على طول الحدود مع مصر، والذي كان يهدف الى منع تسلل الالاف من سيناء. وبالرغم من الأرقام المنخفضة لكن المخاوف من عمليات مسلحة لمنظمات مختلفة عن طريق الأردن لا زال مستمرا حول المنطقة.