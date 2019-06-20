غرينبلانت يزعم ان أمريكا لم ولن تضغط على الأردن للتنازل عن رعاية المقدسات الإسلامية بالقدس

قال المبعوث الامريكي، جيسون غرينبلانت ان الولايات المتحدة لم ولن تضغط على الأردن للتخلي عن دوره في الإشراف ورعاية المقدسات الإسلامية بالقدس.

وأضاف يقول، في تغريدة له على تويتر، ان التكهنات عكس ذلك، هي خاطئة تماما.

وكانت الأنباء قد ذكرت ان الإدارة الأمريكية تضغط على الأردن من أجل التخلي عن دوره في رعاية المقدسات الإسلامية في مدينة القدس الشرقية، بعد أن اعترفت الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ونقلت سفارتها من تل أبيب الى المدينة، ضاربة بعرض الحائط القوانين والقرارات والأعراف الدولية التي تعتبر القدس الشرقية مدينة محتلة.