عادل إمام يستكمل تصوير مسلسل فالنتينو لكي يُعرض في رمضان المقبل

بعد أن حصل الفنان عادل إمام على قسط من الراحة بسبب تأجيل عرض مسلسله الجديد ”فالنتينو“ في السباق الرمضاني المنقضي، عادت أسرة العمل بسرية تامة لاستكمال مشاهد التصوير في أحد الديكورات الأساسية للعمل بمدينة الإنتاج الإعلامي.

وعلمت مصادر فنية من أحد العاملين في فريق العمل، أن مخرج العمل رامي إمام والفنان عادل إمام كان قرارهما الأساسي هو استكمال تصوير أحداث العمل خلال الفترة الحالية، ليكون أول مسلسل جاهز للسباق الرمضاني لعام 2020.

وكشف المصدر أن المشاهد التي يتم تصويرها حاليًا تجمع كلًا من الفنان عادل إمام والفنانة دلال عبدالعزيز، ومن المفترض أن تستمر لما يقرب من 5 أيام فقط.

وأكد المصدر أن مخرج العمل استغنى عن وحدة التصويرالإضافية التي كان قد احتاج لها خلال تصوير أحداث العمل في رمضان الماضي.

جدير بالذكر ان مسلسل ”فالنتينو“ من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام، بطولة عادل إمام، ودلال عبدالعزيز، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، وسليمان عيد، وحمدي الميرغني.