 اسرائيل تحسب الف حساب لهجمات حزب الله اذا تصاعدت التوترات وتفاقمت الاوضاع بين امريكا وايران

كشف تقرير لصحيفة “تايمز اوف اسرائيل” العبرية ، امس الاربعاء، أن “هناك قلقا متزايدا بين مسؤولي الاستخبارات الصهاينة والغربيين من اثارة إيران استفزازًا ضد إسرائيل لتصعيد نزاعها مع الولايات المتحدة وإجبار واشنطن على الجلوس الى طاولة المفاوضات”.

وذكر التقرير أن التحليلات اشارت انه مع تزايد التوترات وعدم تراجع الولايات المتحدة على إعادة النظر في العقوبات المشددة التي فرضتها عليها العام الماضي ، عندما انسحبت من الاتفاق النووي لعام 2015 ، وإنه بعد التهديدات والخطوات التي اتخذتها الجمهورية الإسلامية ، فقد ينجر الكيان الصهيوني إلى الأزمة من خلال إحدى الفصائل في سوريا أو لبنان بما في ذلك حزب الله”.

واشار التقرير الى ان “رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو كان قد عقد اجتماعا امنيا لمجلس الوزراء مرتين هذا الاسبوع، وهو امر نادر حتى في الاوقات العادية، فيما يقوم الجيش الصهيوني بتدريبات واسعة النطاق هذا الاسبوع شمال الارض المحتلة ، حيث تم تحديد موعد التدريبات في وقت مبكر كجزء من خطة التدريب السنوية”.

وكانت التوترات قد تصاعدت بين طهران وواشنطن منذ أن انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي من الاتفاق النووي متعدد الدول وأعاد فرض العقوبات المشددة على إيران.