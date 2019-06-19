محمد عادل إمام اصبح اباً بعد ولادة ابنته الاولى «خديجة»

نشر الفنان محمد عادل إمام صورة جديدة، من أمام غرفة العمليات، على موقع «انستجرام».

وعلق إمام على الصورة بقولة (وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ)، مضيفًا: «أول مرة أحس بجملة (حياته اتقلبت ١٨٠ درجة)»، وتابع: «خديجة محمد إمام.. وصلت يا جماعة يلا دلعوها بقى ربنا يحفظ جميع أطفالنا».

كان إمام قد تزوج من نوران طلعت قبل عام، حيث أقيم حفل زفافهما في فيلا الفنان المخضرم عادل إمام، وأحيا الحفل الفنان عمرو دياب بالساحل الشمالي.

وتلقى نجل الزعيم تهنئة زملائه من الفنانين، ونشر شقيقه المخرج رامى إمام صورة على «انستجرام» تشير إلى أن المولود فتاة، قائلا: «الحمد لله.. وصلت النهاردة خديجة محمد إمام.. وأخيرا بقيت عم».