رامي مالك يستعد لتصوير آخر سلسلة افلام “جيمس بوند” مع دانيال كريك

يستعد الممثل المصري رامي مالك، الذي فاز مؤخرا بجائزة أوسكار أحسن ممثل، لتصوير آخر أجزاء سلسلة الأفلام الشهيرة «جيمس بوند 25» في أغسطس / آب المقبل.

ويتشارك في بطولته مع النجم دانيال كريغ، الذي يجسد دور جيمس بوند، بينما يجسد مالك شخصية الشرير، الذي يواجهه، في أحداث الفيلم.

وقد استقرت الشركة المنتجة بالاتفاق مع فريق العمل على بدء التصوير قبل شهر سبتمبر/ أيلول، حتى يتعافى دانيال كريغ من إصابته في قدمه، التي تعرض لها واضطر بسببها لعدم بدء التصوير، بسبب مشاهد الأكشن، التب تتطلبها مشاهد الفيلم، بالإضافة لانشغال رامي مالك الفترة الماضية بتصوير آخر جزء في مسلسله الشهير «مستر روبوت».

يذكر أن «جيمس بوند» يعرف أيضا بالعميل 007، شخصية خيالية لجاسوس بريطاني أبدعها المؤلف إيان فلمنغ في عام 1953 عبر أول رواية «كازينو رويال».

وكتب فلمنغ عدة روايات وقصص قصيرة من بطولة بوند خلال حياته حتى مماته في 1964، ثم تابع التأليف الأدبي لروايات ومغامرات بوند كل من كينغسلي أميس (الاسم المستعار روبرت مارخام)، جون بيرسون، جون غاردنر، ريموند بينسن وتشارلي هيغسون. إضافة لعدة كتاب كتبوا مغامرات بوند للإنتاج السينمائي مثل كريستوفر وود. إلا أن شهرة بوند الحقيقية تحققت بشكل أساسي عن طريق السينما من خلال أربعة وعشرين فيلما من إنتاج «أي أو أن برودكشنز»، بالإضافة لإنتاجين سينمائيين مستقلين ومسلسل أمريكي مستمد من روابات فلمنغ.

وعمل المؤلف فعليا في جهاز المخابرات البريطانية في فترة من حياته فأصبح يعشق العمل المخابراتي، مما جعله يقرر كتابة رواية مليئة بالاكشن لبطل بريطاني أطلق عليه اسم (جيمس بوند) ويبدو أن القصة قد راقت للملايين فراح يكمل السلسلة بعدد من المغامرات التي تحبس الأنفاس للشخصية. وقد اقتبس الاسم من كتاب يدعى (طيور جاميكا).

وتعاقب حتى الآن على أداء شخصية بوند سبعة ممثلين في السلسلة الرسمية لجيمس بوند: باري نيلسون بدأ عام 1954. وشون كونري خلال أعوام 1962–1967و1983,1971. وجورج لازينبي عام 1969. وروجر مور خلال أعوام 1973–1985. وتيموثي دالتون خلال أعوام 1987–1989. وبيرس بروسنان خلال أعوام 1995–2002. ودانييل كريغ خلال أعوام 2006– حتى اليوم.