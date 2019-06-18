طوبى للموسيقى فقد ثبت انها تخفف آلام مرضى السرطان

أظهر بحث أجري في تايوان أن الاستماع إلى الموسيقى في المنزل يمكن أن يخفف آلام مرضى السرطان وشعورهم بالإعياء، ويحد من أعراض المرض كفقدان الشهية وصعوبة التركيز.

وكتب باحثون في الدورية الأوروبية لرعاية مرضى السرطان (يوروبيان جورنال أوف كانسر كير) يقولون إن الأعراض الجانبية للسرطان قد خفت “بشكل ملحوظ” لدى مريضات بسرطان الثدي استمعن إلى الموسيقى لمدة 30 دقيقة، خمس مرات أسبوعيا على مدى 24 أسبوعا.

وقالت المريضات إن الموسيقى جعلت صحتهن النفسية والبدنية أحسن، لأنها صرفت انتباههن عن الأفكار السلبية المرتبطة بالسرطان.

وقالت الباحثة البارزة كوي-رو تشو المشاركة في الدراسة من جامعة تايبيه الطبية “العلاج بالموسيقى مريح ولا ينطوي على إجراءات مزعجة، ويمكن للناس استخدامه وسط وسائل الراحة في منازلهم”.