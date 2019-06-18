بعد غيابها العام الماضي..3 أفلام تعيد هند صبرى للسينما العام الحالي 

وتنتظر هند عرض الجزء الثانى من فيلم “الكنز” الشهر المقبل، حيث يطرح العمل بين عيدى الفطر والأضحى بعد سلسلة من التأجيلات حيث تستكمل هند تجسيد شخصية الملكة “حتشبسوت”، والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شريف عرفة، ويشارك فى بطولته محمد رمضان ومحمد سعد وهند صبرى وأحمد رزق وروبى وأمينة خليل وهيثم أحمد زكى ونهى عابدين وأحمد حاتم وعباس ابو الحسن وعبد العزيز مخيون وهانى عادل.

أما فى عيد الأضحى فتشارك هند فى بطولة الفيلم المنتظر “الفيل الأزرق 2” مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم، حيث التحقت هند بأسرة الجزء الثانى لتجسيد شخصية جديدة لم تتواجد فى الجزء الأول الذى تم عرضه فى عام 2014، والفيلم سيناريو وحوار أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، ويظهر فيه العديد من ضيوف الشرف، أبرزهم إياد نصار وتارا عماد، وآخرين.