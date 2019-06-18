بعد غيابها العام الماضي..3 أفلام تعيد هند صبرى للسينما العام الحالي 

تعيش النجمة التونسية هند صبرى انتعاشة سينمائية كبيرة هذا العام بالمشاركة فى 3 أفلام دفعة واحدة، وذلك بعد غيابها عن السينما والدراما العام الماضى، حيث كان آخر أفلامها “الكنز” الذى عرض فى عيد الفطر 2017، وفى الدراما قدمت فى نفس العام مسلسل “حلاوة الدنيا”، ليكون هذا العام فرصة أمام هند صبرى لتعويض هذا الغياب بـ 3 أفلام كبيرة. وتشارك هند صبرى كضيفة شرف فى فيلم “الممر” للمخرج شريف عرفة، المعروض حاليا فى السينمات ضمن أفلام موسم عيد الفطر، وهو بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف هند صبرى، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم، وموسيقى تصويره عمر خيرت، وتأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى السيناريو والحوار أمير طعيمة.
وتنتظر هند عرض الجزء الثانى من فيلم “الكنز” الشهر المقبل، حيث يطرح العمل بين عيدى الفطر والأضحى بعد سلسلة من التأجيلات حيث تستكمل هند تجسيد شخصية الملكة “حتشبسوت”، والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شريف عرفة، ويشارك فى بطولته محمد رمضان ومحمد سعد وهند صبرى وأحمد رزق وروبى وأمينة خليل وهيثم أحمد زكى ونهى عابدين وأحمد حاتم وعباس ابو الحسن وعبد العزيز مخيون وهانى عادل.
أما فى عيد الأضحى فتشارك هند فى بطولة الفيلم المنتظر “الفيل الأزرق 2” مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم، حيث التحقت هند بأسرة الجزء الثانى لتجسيد شخصية جديدة لم تتواجد فى الجزء الأول الذى تم عرضه فى عام 2014، والفيلم سيناريو وحوار أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، ويظهر فيه العديد من ضيوف الشرف، أبرزهم إياد نصار وتارا عماد، وآخرين.