40 الف عاملة فلبينية بالاردن وفتح قطاع التمريض امام المزيد 

واكد السفير الفلبيني خلال لقائه عددا من الصحفيين في مقر السفارة اليوم الاثنين، ان “في الاردن اكثر من 40 الف فلبينية يعمل معظمهن في قطاع الخدمة المنزلية”.

ولفت السفير، الى اهمية زيارة الرئيس الفلبيني رودريجو روا دوترتي الى الاردن العام الماضي في فتح افاق جديدة للتعاون، حيث شهدت هذه الزيارة توقيع 6 اتفاقيات تعاون جديدة تضاف الى 7 اتفاقيات تعاون تم توقيعها خلال السنوات الماضية بين البلدين في قطاعات التجارة وغيرها، مبينا انه على الرغم من أن حجم التجارة الثنائية بين البلدين تقل عن 20 مليون دولار أميركي سنويا، الا ان الاردن سجل واحدة من أعلى الزيادات في عدد السياح الوافدين إلى الفلبين بناء على الأرقام المقارنة الرسمية الصادرة عن وزارة السياحة الفلبينية لعامي 2017 و2018.

وأوضح ان السياح الاردنيين الى الفلبين سجلوا زيادة ملحوظة بنسبة اكثر من 51 بالمائة، حيث زار الفلبين هذا العام 2000 سائح اردني مقارنة بـ 1000 سائح خلال نفس الفترة العام الماضي، موضحا أن الاف الفلبينيين يأتون ايضا الى الاردن لغايات الحج في طريقهم الى القدس وهذا العدد يشهد تزايدا.