ابن سلمان يتهم إيران بمهاجمة ناقلات النفط في الخليج، ولكنه يعلن ان السعودية لا تريد الحرب
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جرينتش+2 10:24
امريكا تطالب الجيش اللبناني بالامتناع عن مساندة حزب الله بمواجهة اسرائيل 

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