الوزير الصفدي يمهد لمشاركة الاردن في ورشة المنامة

صرح وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن الأردن مدعو لحضور الورشة الاقتصادية حول الاستثمار في الأراضي الفلسطينية، والتي ستعقد في المنامة أواخر الشهر الجاري برعاية أمريكية، موضحا أن الأردن لم يتخذ قراره بعد بالمشاركة أم لا.

وقال الصفدي في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين “ان حضور ورشة البحرين لا يغني عن موقف الأردن من حل أزمة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ونحن موقفنا لم يتغير ودعمنا لحقوق الشعب الفلسطيني لم يتغير، وإذا ذهبنا للمنامة سنذهب لنعلن موقفنا هذا بوضوح”.

وأضاف الصفدي “نحن مدعوون لحضور ورشة المنامة للاستماع”، موضحا “نحن ندرس قرار حضورنا للورشة أم لا”.

وأكد الصفدي: “إن حضرنا نذهب لنعبر عن نهجنا الدائم، وإذا طرح شي لا نقبله سنقول لا صارخة، وإذا طرح شيء إيحابي سنتعامل معه، وأي شيء يطرح عليه أن يكون ضمن حل الدولتين”.

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