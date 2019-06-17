ابن سلمان يتهم إيران بمهاجمة ناقلات النفط في الخليج، ولكنه يعلن ان السعودية لا تريد الحرب
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جرينتش+2 10:24
استشهاد 12 مدنياً وإصابة 15 نتيجة اعتداء إرهابيي “جبهة النصرة” على قرية الوضيحي بريف حلب

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