ابن سلمان يتهم إيران بمهاجمة ناقلات النفط في الخليج، ولكنه يعلن ان السعودية لا تريد الحرب
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سماع تغريد الطيور يبعث على السعادة وينعش الصحة العقلية والعاطفية للانسان

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