بوتين يعلن امام قمة شنغهاي مواصلة دعم سورية حتى القضاء نهائياً على الإرهاب في ادلب وباقي أراضيها
أهم العناوين
جرينتش+2 01:05
بعد جهود مشتركة.. إخماد حريق واسع في مصنع البلاستيك بمنطقة ماركا

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني