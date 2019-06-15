بعد جهود مشتركة.. إخماد حريق واسع في مصنع البلاستيك بمنطقة ماركا

أعلنت إدارة الإعلام في الدفاع المدني ان كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني شرق عمان، وبإسناد من مديريات دفاع مدني إقليم الوسط، قد تمكنت من إخماد الحريق الذي شبَّ في مصنع بلاستيك يحتوي على مواد خام تستخدم في صناعة البلاستيك وماكينات إنتاج للمواد البلاستيكية.

وذكرت إدارة الإعلام ان كوادر الدفاع المدني قد أخمدت الحريق الذي شارك في عمليات إخماده العشرات من آليات الدفاع المدني العملياتية وعدد كبير من رجال الإطفاء، وبمشاركة من القوات المسلحة وقوات الدرك والأمن العام وأمانة عمان .

وبينت إدارة الإعلام أن فرق الإطفاء بذلت جهودا كبيرة في عملية إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع انتشاره إلى المباني المجاورة حيث لم ينتج عنه أية إصابات بالأرواح .