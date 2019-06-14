لانها تحب قطر.. السعودية تقاطع الفنانة الكوميدية الكويتية منى شداد/ فيديو

قررت هيئة الترفيه السعودية، مساء امس، تعليق جميع الأنشطة الفنية للفنانة الكوميدية الكويتية منى شداد بالمملكة، كما صدر قرار بمنع ظهورها بأي من القنوات التليفزيونية والإذاعية السعودية.

ويأتي القرار السعودي على خلفية ظهور الفنانة الكويتية بمقطع فيديو أشادت فيه بدولة قطر وأميرها تميم بن حمد آل ثاني والأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني، وزوجته الشيخة موزة المسند.

وقالت منى شداد في مقطع الفيديو، بينما كانت تضع ملصقا صغيرا لصورة الأمير “تميم” على ملابسها، إنها تحب قطر وأهل قطر، ضمن حبها لأهل الخليح جميعا، لكنها تكن اعتزازا خاصا لأمير قطر، ووالده الذي لقبته بـ”أبونا الشيخ حمد”، و”أمنا الحبيبة الشيخة موزا”، على حد قولها.

وشن مغردون سعوديون هجوما لاذعا على الفنانة الكويتية الشهيرة، مطالبين بمنعها من دخول السعودية، أو المشاركة في أي نشاط فني بالممكة، وهو ما حدث بالفعل.

تم تعليق اي نشاط فني لمنى شداد في المملكة العربية السعودية من قبل الهيئة العامة للترفيه، ومنع ظهورها في اي من قنواتنا التلفزيونية والاذاعية.. #وطني_خط_احمر 🇸🇦🇸🇦 pic.twitter.com/dyJ6seVgV4 — عبدالله مخارش (@makharesh) June 11, 2019