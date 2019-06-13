ريهام عبد الغفور فخورة بمسلسلها “زي الشمس” ولا تنظر للاعتبارات الأخلاقية /فيديو

أعربت الفنانة المصرية، ريهام عبد الغفور، عن سعادتها لردود الأفعال التي تلقتها عن دورها في مسلسل ”زي الشمس“ مع الفنانة دينا الشربيني، مضيفة أنها لم تفكر إطلاقًا في الانتقادات التي ستوجه لها عند تجسيد شخصية فتاة خائنة؛ فالفنان لاينظر إلى الاعتبارات الأخلاقية في اختيار أدواره.

وقالت في لقاء خاص مع موقع ”إرم نيوز“، إن من أهم أسباب تجسيدها لدور ”فريدة“ هي أنها شخصية شائكة غير نمطية بعيدة تمامًا عن شخصيتها الحقيقية، موضحة أن كواليس العمل كان بها العديد من المواقف والذكريات الجميلة التي لاتنسى.

وأضافت أن هناك مشاهد صعبة واجهتها في تصوير المسلسل، منها مشهد مواجهتها لأختها واعترافها بأنها حامل من خطيب أختها، إضافة إلى مشهد غرقها في النيل.

وأوضحت ريهام، أن المؤلف حاول تغيير النهاية عن نهاية المسلسل الأجنبي الذي اقتبس منه العمل، في محاولة لجذب انتباه المشاهد.

وعن رأيها في مسلسلات رمضان، وأهم الأعمال التي تابعتها، قالت الفنانة ريهام عبد الغفور، إنها لم تستطع أن تتابع أي عمل في رمضان؛ بسبب انشغالها في التصوير، مشيرة إلى أن العمل الوحيد الذي تابعته بشكل غير منتظم هو مسلسل ”قابيل“.