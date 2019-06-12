 محطة تنقية الكرك تتعرض لعمل تخريبي يؤدي لفيضان المياه العادمة الى شوارع واودية المنطقة

قالت وزارة المياه والري/سلطة المياه، ان عملية تخريب مقصود وعبث بمحابس محطة تنقية الكرك ادى الى تعطيل انظمة المحطة وسد انظمة التصريف بمخلفات مختلفة وفيضان المياه العادمة الى الشوارع المجاورة والاودية وتلويث المنطقة من قبل مجموعة من الاشخاص المجهولين.

وبينت الوزارة/ سلطة المياه في بيان اليوم، ان الانسدادات التي ادت الى فيضان المياه العادمة في المنطقة ناتجة عن اغلاق انظمة المعالجة في المحطة بطريقة تخريبية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاربعاء حيث سارعت الطواقم الفنية وكوادر الصيانة لإزالة جميع المخلفات واعادة تصويب الوضع ومعالجة الخلل فورا وحل المشكلة، وجرى ابلاغ محافظ الكرك بالحادثة والاجهزة الامنية التي تقوم بالبحث عن الفاعلين ليتم القبض عليهم واحالتهم الى القضاء.

واضافت، ان كوادرها في ادارة مياه الكرك وفرق التفتيش والرقابة في الميدان تبذل أقصى الجهود على مدار الساعة لتلبية احتياجات المواطنين المائية والتعامل مع الملاحظات المتعلقة بالصرف الصحي والاعتداءات المتكررة خاصة مشكلة الاعتداءات غير المشروعة على شبكات المياه والصرف الصحي، داعية جميع المواطنين الى ضرورة التعاون معها والإبلاغ عن هذه الاعتداءات لحماية مصالحهم من أي عبث.

واشارت الوزارة، الى ان القانون يعاقب بالحبس مدة تصل الى 5 سنوات وبغرامات مالية ضخمة لكل من احدث تلوثا في مصادر المياه او اعتدى على محطات وخطوط الصرف الصحي.

واكدت ان أجهزتها تتابع عن كثب عمليات التزويد المائي والصرف الصحي ومراقبتها بمنتهى المسؤولية ولن تألو جهدا او وسيلة في تقديم الأفضل للمواطن، مشيرة إلى استعدادها التام وكوادرها وعلى مدار الساعة لاستقبال اية ملاحظة او شكوى عبر الهاتف او من خلال مركز التحكم الرئيسي على الرقم “117116” والتعامل معها بالسرعة الممكنة.