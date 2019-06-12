الدفاعات السورية تتصدى فجر اليوم لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على تل الحارة بالمنطقة الجنوبية وتسقط عدداً منها/ فيديو

تصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري لعدوان اسرائيلي بالصواريخ على تل الحارة في المنطقة الجنوبية وأسقطت عددا منها.

وأفاد مراسل سانا بأن وسائط دفاعنا الجوي تصدت حوالي الساعة الثانية فجرا لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على تل الحارة في المنطقة الجنوبية وأسقطت عددا منها، مشيرا إلى أن الأضرار اقتصرت على الماديات ولا يوجد أية خسائر بشرية في تل الحارة.

ولفت المراسل إلى أن العدو الإسرائيلي بعد عدوانه بعدد من الصواريخ، بدأ بحرب إلكترونية حيث تتعرض الرادارات للتشويش.

وكانت وسائط دفاعنا الجوية قد تصدت في الأول من الشهر الجاري لأهداف جوية معادية كانت تستهدف بعض المواقع في جنوب غرب دمشق، وتعاملت معها وأسقطتها.

ومن جانبه أفاد مراسل وكالة “سبوتنيك” الروسية بالقنيطرة بأن عدوانا إسرائيليا استهدف مواقع بريف القنيطرة جنوب سوريا.

وقال مراسل “سبوتنيك” إن طيران الاستطلاع الإسرائيلي كان يحلق في أجواء القسم المحتل من جبل الشيخ لقرابة ساعة قبل العدوان.

وأضاف المراسل أن الاعتداءات الصاروخية الإسرائيلية تمت انطلاقا من عمق الأراضي المحتلة وتحديدا من مواقع الجيش الإسرائيلي غرب مرتفعات جبل الشيخ.

ولاحقا، أفاد مصدر عسكري لـ”سبوتنيك” أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للعدوان الإسرائيلي على منطقة تل الحارة وأسقطت عددا من الصواريخ المعادية.