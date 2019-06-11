هيئة النزاهة تنفي التحقيق مع وزير سابق حول ملكيته لاحد القصور

أبدى مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد استغرابه من نشر معلومات وأخبار تُنسب الى الهيئة دون ان يكون لها اساس من الصحة ودون الرجوع اليها للتأكد من المعلومات قبل تداولها او نشرها.

واكد المصدر في تصريح اليوم الثلاثاء انه “لا صحة لمعلومات تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية عن سير التحقيق مع وزير سابق حول ملكيته لأحد القصور ومخاطبة دائرة الاراضي للاستفسار عن كيفية مآل ملكية الأراضي والعقارات اليه”.

ودعا المصدر جميع المهتمين بقضايا الفساد الى تحري الدقة فيما يتداولونه ووفقًا لما يسمح به القانون في مرحلتي التحري والتحقيق.