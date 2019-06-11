ملفات فساد فلسطينية تتطلب التحقيق

طبعا هنالك فساد موثق قبل السلطة السابقة (وهو ما أدى إلى التصويت ضد فتح في 2006 وليس حبا لحماس) ولكنه اليوم قد يكون أكبر مساعد لتصفية قضيتنا
وفيما يلي بعض الروابط التي تؤشر على وجود هذا الفساد..
https://www.aman-palestine.org/data/itemfiles/b3184464ccde82be9f4cfc37d188c76c.doc
http://www.arabjo.net/?p=38965
https://www.fateh-voice.net/post/108792
http://www.pn-news.net/news.php?extend.2374.13&fbclid=IwAR0dtzMbjlICvBQcljrgPL6EvZrUsfvdavB2ShGdV_1bRp5XhFECk-qO5Lo
http://www.panoramafm.ps/?ID=53239&fbclid=IwAR0_EqtN0vDw8evR0ledi0qZ8XPm0poOGP403Hx_a7j1wQkgWcr_SvLtkwQ
والسؤال الآن.. فساد المجتمع من أين ينبع ولأي حد وصل؟
السلطة فيها شرفاء كثر، لكن بدون مواجهة فساد من بداخلها يصبح من الصعب مواجهة فساد المؤسسات الأهليةNGOs أو رجال الأعمال.