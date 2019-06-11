ملفات فساد فلسطينية تتطلب التحقيق

طبعا هنالك فساد موثق قبل السلطة السابقة (وهو ما أدى إلى التصويت ضد فتح في 2006 وليس حبا لحماس) ولكنه اليوم قد يكون أكبر مساعد لتصفية قضيتنا

وفيما يلي بعض الروابط التي تؤشر على وجود هذا الفساد..

https://bit.ly/2Wqn7oG

https://bit.ly/2F1TWCn

https://bit.ly/2szJMSW

https://bit.ly/2wKjrDY

https://www.aman-

https://www.aman-palestine.org/data/itemfiles/b3184464ccde82be9f4cfc37d188c76c.doc

http://www.arabjo.net/?p=38965

https://www.fateh-voice.net/post/108792

http://www.pn-news.net/news.php?extend.2374.13&fbclid=IwAR0dtzMbjlICvBQcljrgPL6EvZrUsfvdavB2ShGdV_1bRp5XhFECk-qO5Lo

http://www.panoramafm.ps/?ID=53239&fbclid=IwAR0_EqtN0vDw8evR0ledi0qZ8XPm0poOGP403Hx_a7j1wQkgWcr_SvLtkwQ

والسؤال الآن.. فساد المجتمع من أين ينبع ولأي حد وصل؟

السلطة فيها شرفاء كثر، لكن بدون مواجهة فساد من بداخلها يصبح من الصعب مواجهة فساد المؤسسات الأهليةNGOs أو رجال الأعمال.