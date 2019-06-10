نصيحة الى كل اب وام

بعد الشّدَّة التي تربينا نحن عليها، صرنا نخاف على أبنائنا من تأثيرات القسوة، وبتنا نخشى عليهم حتى من العوارض الطبيعية كالجوع والنعاس؛

– فنطعمهم زيادة، – ونتركهم كسالى نائمين – ولا نوقظهم للصلاة، – ولا نُحملهم المسؤولية شفقة عليهم، – ونقوم بكل الأعمال عنهم، – ونحضر لوازمهم، – ونهيء سبل الراحة لهم، – ونقلل نومنا لنوقظهم ليدرسوا… – فأي تربية هذه ؟ – ما ذنبنا نحن لنحمل مسؤوليتنا ومسؤليتهم ؟؟ – ألسنا بشراً مثلهم ؟ – ولنا قدرات وطاقات محدودة ؟ – إننا نربي أبناءنا على الإتكالية، وفوقها على الأنانية، إذ ليس من العدل قيام الأم بواجبات الأبناء جميعاً وهم قعود ينظرون ! فلكل نصيب من المسؤولية، والله جعل أبناءنا عزوة لنا، وأمرهم بالإحسان إلينا، فعكسنا الامر … وصرنا نحن الذين نبرهم ونستعطفهم ليرضوا عنا! ولأن دلالنا للأبناء زاد عن حده، انقلب إلى ضده؛ وباتوا لا يقدرون ولا يمتنون ويطلبون المزيد! فهذه التربية تُفقد الإبن الإحساس بالآخرين ( ومنهم أمه وأبوه )، ولن يجد بأساً بالراحة على حساب سهرهم وتعبهم . وإني أتساءل : ما المشكلة لو تحمل صغيرك المسؤولية ؟ ماذا لو عمل وأنجز، وشعر بالمعاناة وتألم ؟ فالدنيا دار كد وكدر ولا مفر من الشقاء فيها ليفوز وينجح، والأم الحكيمة تترك صغيرها ليتحمل بعض مشاقها، وتعينه بتوجيهاتها، وتسنده بعواطفها،