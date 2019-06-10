الصرايرة يرعى احتفال نادي شباب الفحيص بمرور عشرين عاماً على تولى الملك عبدالله سلطاته الدستورية

احباط محاولة تهريب 600 الف حبة مخدرة الى دولة مجاورة كانت مخبأة في شاحنتين وضبط 4 متورطين بينهم عربيان/ فيديو
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