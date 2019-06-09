حتى اليسار الاسرائيلي رفضها.. تصريحات سفير امريكا فريدمان حول الضفة الغربية تثير عاصفة من ردود الافعال الفلسطينية
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جرينتش+2 01:29
خبير امريكي يتوقع اندلاع ازمة مالية عالمية وشيكة جراء الافراط في الاقتراض  

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