حتى اليسار الاسرائيلي رفضها.. تصريحات سفير امريكا فريدمان حول الضفة الغربية تثير عاصفة من ردود الافعال الفلسطينية
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جرينتش+2 01:28
تزايد المديونية.. قرض ألماني الى الأردن 100 مليون دولار من دون شروط

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