الفصائل السورية المسلحة تهاجم قناة “العربية” بعدما وصفت قتلاها بالارهابيين

وصف موقع قناة “العربية” السعودية، قتلى المجموعات المسلحة في معارك الريف الشمالي لحماة بالإرهابيين، بعدما كان يصفهم بـ”الثوار”، بحسب ما نقلت مواقع تابعة لـ المعارضة المسلحة.

وكتب الاعلامي المعارض هادي العبدلله منشوراً انتقد به ما وصفه “الغلطة التاريخية لموقع العربية” بوصف ما تسميهم المجموعات الارهابية في سوريا بالثوار وقال: قناة العربية تصف “الثوار” في سوريا بالارهابيين !! .

وأكمل العبدلله: للحظة ظننت أنني أتصفح وسائل اعلام الأسد.

وسارع موقع العربية الى تعديل عنوان الخبر وحذف كلمة الارهابيين من العنوان، الا أن العنوان السابق لا زال يظهر في رابط الخبر على الموقع.

وتساءل متابعون للشأن السوري فيما اذا كان ماحصل متعمدا ويوحي الى رسالة تشير الى تغير في السياسة السعودية تجاه سوريا أو أنه موقف لمحرر ذاته ام انه مجرد “هفوة محرر”.