في اخر لحظة.. قرار قضائي أمريكي بعدم تسليم العالم الفلسطيني “الأشقر” لإسرائيل

غزة – المركز الفلسطيني للإعلام

قالت أسماء مهنا، زوجة العالم الفلسطيني عبدالحليم الأشقر، إن فريق الدفاع عن زوجها، نجح بإصدار قرار قضائي لإعادة زوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت مهنا في حديث لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أن الحكومة الإسرائيلية أرجعت زوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن اقترب تنفيذ قرار تسليمه من الولايات المتحدة للاحتلال الإسرائيلي.

وكشفت أن القرار القضائي، الذي اتخذ في المحاكم الأمريكية ينص على منع تسليم زوجها إلى الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت أن زوجها يمكث الآن في سجن في ولاية فيرجينيا.

وكانت قناة “كان” الإسرائيلية قد قالت إن العالم الفلسطيني عبد الحليم الأشقر، وصل إلى مطار بن غوريون في “إسرائيل”، بعد تسليمه من الولايات المتحدة الأمريكية.

وادعت القناة، اليوم الجمعة، أن ‏الأشقر وصل خلال الأيام الأخيرة بطائرة إلى مطار بن غوريون، لكنه بقى في الطائرة ولم يخرج منها أبدا.

وأضافت أن الطائرة التي كانت تقل الأشقر أقلعت لجهة غير معلومة، ومن غير الواضح لماذا أُحضر أصلا للمطار.

وكشفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، تفاصيل اختطاف عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي “أف بي آي” العالم الفلسطيني البروفيسور، عبد الحليم الأشقر، وتسليمه لـ”إسرائيل” دون إجراءات قانونية أو علم محاميه.

وقالت المنظمة إنه وبعد الإفراج عن الأشقر منذ أكثر من سنة وضع تحت الإقامة الجبرية بانتظار ترحيله إلى دولة تسمح باستقباله بعد إجباره على التخلي عن جنسيته الأمريكية تعسفيًّا، وكانت سلطات الهجرة تسوّف بمنح الإذن له في السفر.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الخميس، أن الولايات المتحدة سلمت “إسرائيل”، الأربعاء، العالم الفلسطيني الأشقر، بعد اعتقاله في سجونها 11 عاما إثر رفضه الشهادة على مئات الناشطين الفلسطينين، واتهامه بتمويل حركة حماس.

وأضافت المنظمة أن إدارة الهجرة استدعت الأشقر قبل أيام إلى مقر إدارة الهجرة هو وشقيقته، وبعد انتظار دام أربع ساعات جاء موظف الهجرة وأخبر شقيقته أن عليها أن تغادر لأنه غادر على طائرة برفقة عملاء فدراليين إلى “إسرائيل”.

ووفق المعلومات التي توافرت للمنظمة؛ فإن الطائرة التي أقلت الأشقر توقفت في فيينا ووصلت فلسطين المحتلة الأربعاء الخامس من حزيران/ يونيو 2019. وكانت إسرائيل تنوي إعادة محاكمته قبل قرار باعادته لأمريكا.