روسيا تكذّب الاعلام السعودي وتنفي اية صفقات مع امريكا وإسرائيل حول سوريا التي تحترم سيادتها ووحدة أراضيها
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جرينتش+2 05:15
توجه العالم لاعتبار السكر خطراً على الصحة مثل التدخين

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