المجلس العسكري السوداني يعلن اليوم إنهاء التفاوض وإجراء انتخابات عامة، فيما يستعد مجلس الامن لبحث الوضع
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جرينتش+2 12:53
صحيفة الغارديان تعلن ان ترامب غير مرحب به في بريطانيا لانه يشكل خطراً على السلام والديموقراطية

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