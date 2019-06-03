بفعل الرقابة المتواصلة.. ضبط 7678 حالة سرقة كهرباء في 5 شهور

أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن عن ضبط 7678 حالة سرقة كهرباء منذ مطلع العام حتى نهاية شهر ايار الماضي، منها 4147 حالة للهيئة وتوزع الباقي بين شركات توزيع الكهرباء والامن العام وقوات الدرك، فيما بت القضاء في 803 قضايا.

وقال رئيس مجلس المفوضين في الهيئة المهندس فاروق الحياري، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، ان مجموع الضبوطات التي نفذتها كوادر الهيئة تمت من خلال 115133 كشفا على حالات مشتبه بها بوجود عبث واستجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية، فيما بلغ مجموع القضايا المرفوعة امام المحاكم للشهور الخمس الاولى من العام الحالي1443 قضية.

واضاف ان حالات الضبط التي نفذتها الهيئة توزعت بواقع 2690 حالة في مناطق شركة الكهرباء الأردنية و1058 حالة في مناطق كهرباء محافظة إربد و399 حالة في مناطق شركة توزيع الكهرباء.

وقال ان مجموع الضبوطات التي نفذتها شركات توزيع الكهرباء بلغت 2420 حالة، منها 1691 حالة ضبطت من قبل كوادر شركة الكهرباء الأردنية و137 حالة من قبل شركة كهرباء محافظة إربد و592 حالة من قبل شركة توزيع الكهرباء، فيما ضبط افراد الامن العام وقوات الدرك بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء 1111 حالة.

واشار الى استمرار الهيئة في ممارسة دورها الرقابي على النظام الكهربائي في المملكة، وقيام الضابطة العدلية والكوادر الفنية بالرقابة على أداء شركات الكهرباء والتأكد من التزامها بتقديم الخدمات المنصوص عليها في الرخص الممنوحة لها، مؤكدا ان الهيئة والجهات المعنية ستستمر بتكثيف حملاتها اليومية وفي كل المناطق وعلى جميع القطاعات وفي جميع محافظات المملكة، خاصة المناطق التي يزداد الفاقد الكهربائي فيها بما يحفظ حق المواطن بالتزود بالطاقة الكهربائية والحد من الانقطاع.

وأشاد بالتعاون القائم بين الهيئة والجهات الأمنية وشركات توزيع الكهرباء للتصدي للاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية وتفادي أثرها السلبي على خدمة الكهرباء وضمان امن التزود بالطاقة والحفاظ على حقوق المواطنين والمستثمرين.