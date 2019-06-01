حسن نصر الله: نمتلك صواريخ دقيقة تغيّر وجه المنطقة .. ومحور المقاومة قادر على اسقاط صفقة القرن/ فيديو
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جرينتش+2 12:40
عطلة مطولة بدءاً من الثلاثاء المقبل حتى الجمعة لحلول عيد الفطر ثم عطلة عيد الجلوس الاحد الذي يليه

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