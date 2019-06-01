حنان مطاوع اولاً..4 فنانات خطفن الأضواء في الموسم الرمضاني الحالي

من الواضح أن السباق الرمضاني 2019 سيمثل نقلة نوعية في مشوار عدد من الفنانات اللواتي تألقن بشكل لافت هذا العام، وعلى رأسهن الفنانة حنان مطاوع.

حنان مطاوع استطاعت أن تعبر عن نفسها بقوة هذا العام من خلال دور “عايدة” في مسلسل “لمس أكتاف”، مع كل من الفنان ياسر جلال، والفنان فتحي عبد الوهاب، لتضع نفسها ضمن قائمة نجمات السباق.

لقد قدمت حنان مطاوع نفسها بشكل جديد في دور “المعلمة” التي تعمل بالمخدرات رفقة زوجها “حمزة” الذي استطاع أن يجر “أدهم” بطل العمل ياسر جلال إلى نفس الدائرة.

دينا الشربيني

الفنانة دينا الشربيني أيضا واحدة من مفاجآت الموسم الرمضاني بعد تألقها في مسلسل “زي الشمس”، من خلال تجسيدها لدور “نور” حيث ظهر واضحا أن “دينا” تتقدم خطوات للأمام وتطور من أدائها، الأمر الذي أشاد به كثيرون من بينهم الناقد طارق الشناوي، والكاتب والسيناريست مدحت العدل الذي توقع لها أن تكون نجمة السنوات القادمة.

لقد حظي مسلسل “زي الشمس” بنسب مشاهدات مرتفعة، وأثار ردود أفعال كثيرة منذ الأسبوع الأول، على عكس ما كان يتوقعه البعض قبل انطلاق السباق.

ريهام عبد الغفور

في نفس العمل ظهرت أيضا الفنانة ريهام عبد الغفور بشكل لافت من خلال دور”فريدة”، وقد اشاد الجمهور، عبر منصات التواصل الاجتماعي، بأدائها المميز خلال المسلسل، وظل مقتل “فريدة” اللغز الذي يشغل بال متابعي المسلسل طوال الوقت ويضعهم في حيرة شديدة.

إنجي المقدم

دخلت الفنانة إنجي المقدم أيضا ضمن قائمة الفنانات اللواتي ظهرن بشكل مختلف هذا الموسم، وبرهنت “إنجي” من خلال دورها في مسلسل “ولد الغلابة” مع الفنان أحمد السقا على موهبتها الكبيرة، حيث تجسد دور “صفية” شقيقة السقا التي تبحث عن دليل ضده من أجل إيصاله إلى حبل المشنقة بعد أن قتل حبيبها القديم محمد ممدوح “ضاحي”.