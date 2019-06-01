بدء العمل على جسر الملك حسين/ معبر الكرامة طوال 24 ساعة اعتباراً من يوم غدٍ الاحد

أعلن مدير عام الإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية نظمي مهنا، بأنه سيبدأ العمل على معبر الكرامة/جسر الملك حسين لمدة 24 ساعة متواصلة وفي كلا الاتجاهين، اعتباراً من صباح يوم غد الأحد الموافق 2-6-2019 طيلة ايام الاسبوع عدا يومي الجمعة والسبت.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام فلسطينية، سيعمل المعبر الجمعة حتى الساعة العاشرة والنصف صباحا، أما السبت فسيعمل من السابعة والنصف صباحاً وحتى الثانية ظهراً.

وأكد مهنا أن كافة الطواقم الامنية والمدنية العاملة على المعابر والحدود على أهبة الاستعداد لتغطية عمل المعبر وتسهيل حركة المسافرين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.