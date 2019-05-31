فيما يجتمع حكام الاستسلام في مكة.. روحاني يتصدر مسيرات “يوم القدس” ويعلن ان النصر النهائي سيكون لفلسطين

شارك الرئيس الإيراني، حسن روحاني، ووزير الخارجية، محمد جواد ظريف، في مسيرات “يوم القدس العالمي”، التي شهدتها عدة مدن إيرانية، ندد خلالها المشاركون بما يعرف بـ”صفقة القرن”.

وقال روحاني خلال مشاركته في مسيرات “يوم القدس” إن مؤامرات الولايات المتحدة لن تحقق أهدافها ضد القدس وفلسطين، مضيفا أن “النصر النهائي سيكون من نصيب فلسطين”

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن “صفقة القرن” لن تحقق أهدافها وستتحول إلى هزيمة القرن.

بدوره قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن رسالة “يوم القدس” لهذا العام هي تحويل صفقة القرن إلى هزيمة القرن، مؤكدا أن القدس ليست للبيع كي تمنحها أمريكا لإسرائيل.

وأطلق المشاركون في المسيرات شعارات داعمة للشعب الفلسطيني وتدين “صفقة القرن” و”جرائم الكيان الصهيوني”.

ووثق مقطع فيديو انتشر على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إحراق المشاركين في المسيرات دمية تجسد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

ويشار إلى أن عددا كبيرا من الشخصيات السياسية والثقافية والجامعية والعسكرية الإيرانية شاركت في مسيرات “يوم القدس العالمي” في العاصمة طهران والمدن الإيرانية الأخرى.

“يوم القدس العالمي” هو حدث سنوي يعارض احتلال إسرائيل للقدس، ويجري فيه حشد وإقامة المظاهرات المناهضة لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، ويصادف هذا الحدث يوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، أي الجمعة اليتيمة أو جمعة الوداع.

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