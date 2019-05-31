بعد عملية طعن اسرائيليين.. استشهاد شابين فلسطينيين بالقدس وبيت لحم صباح اليوم

استشهد الفتى عبد الله غيث (15 عاما) من مدينة الخليل، في وادي الحمص قرب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة، صباح اليوم الجمعة، أثناء محاولته الوصول إلى المسجد الأقصى، وذلك عقب استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال إثر عمليتي طعن في مدينة القدس المحتلة.

يأتي في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، حيث يتوافد آلاف المسلمين إلى الحرم القدسي لأداء الصلاة، فيما عززت قوات الاحتلال الإسرائيلية تواجدها في المنطقة، ونشرت المزيد من دوريات الشرطة والحواجز، وشرعت بتفيش كافة المصلين المتوجهين للأقصى، وأجبرت الحافلات على إنزال المصلين في حي وادي الجوز، والسير مسافة طويلة باتجاه سور القدس.

وبحسب المصادر، أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز “مزموريا” شرق بيت لحم، الرصاص على مواطنين أثناء محاولتهم الدخول إلى القدس والوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، ما أدى إلى استشهاد الفتى غيث وإصابة الشاب آخر.

وعلم أن المصاب هو مؤمن أبو طبيش من حدبة الفوار في محافظة الخليل، ووصفت حالته بالخطيرة، ونقل إلى مستشفى في مدينة بيت لحم.

وفي وقت سابق، صباح اليوم، استشهد شاب فلسطيني، برصاص قوات الاحتلال للاشتباه بتنفيذه عمليتي طعن في محيط البلدة القديمة في القدس المحتلة، أسفرتا عن إصابة إسرائيليين بإصابات متفاوتة.

وجاء أن أحد المصابين، ويبلغ من العمر 45 عاما، قد تعرض للطعن قرب باب العامود في القدس، ووصفت إصابته بالخطيرة، ووصفت بالحرجة في تقارير لاحقة.

وبحسب طواقم الإسعاف فإن المصاب قد تعرض للطعن على درجات باب العامود في الجزء العلوي من جسده. وعملت طواقم الإسعاف على وقف النزيف قبل نقله بحالة حرجة إلى مستشفى “شعاري تسيدك” في القدس.

وبعد وقت قصير وفي موقع قريب، أصيب إسرائيلي ثان (18 عاما) في عملية طعن أخرى، ووصفت إصابته بأنها ما بين طفيفة حتى متوسطة.

وفي أعقاب ذلك، عززت قوات الاحتلال من قواتها في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، فيما شددت إجراءات الرقابة والتفتيش على الفلسطينيين الذين يتوافدون لأداء صلاة الجمعة الأخيرة في شهر رمضان المبارك، وسط تشديد أمني إسرائيلي في القدس القديمة ومحيطها، وعلى جميع الحواجز المؤدية إليها.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي رجل على حاجز قلنديا جنوب مدينة رام الله، وذلك بتهمة حيازة سكين، واقتيد إلى التحقيق لدى أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلي.

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