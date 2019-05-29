موسكو ترفض صفقة القرن وورشة المنامة وتعتبرهما محاولة أمريكية لفرض رؤية بديلة للتسوية في الشرق الاوسط
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جرينتش+2 01:51
دراسة تكشف ان فهم معنى الحياة ورسالتها ابرز اسباب العمر المديد

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