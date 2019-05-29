خليل الحية: نتمنى عودة سوريا لدورها الطليعي ونعلن ان العلاقة معها ضرورية لحركة حماس

قال خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، مساء اليوم الثلاثاء، ان صفقة القرن تستهدف المنطقة بكاملها، وإن كان عنوانها فلسطين، وعلى الجميع استشعار هذا الخطر.

وشدد، في تصريحات لقناة الميادين، أنه لا نجاح لمشاريع تصفية القضية الفلسطينية بالرغم مما تفرضه الولايات المتحدة وإسرائيل من أمر واقع.

وأشار الى أن كل مكونات الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج موحدة على رفض صفقة القرن، لافتا الى أن الوحدة الوطنية ضرورة، والوقت لم يعد يسعفنا للتلكؤ في تحقيقها.

وأوضح الحية، أن مؤتمر البحرين تمرير لصفقة القرن وعلى السلطة الفلسطينية مطالبة الدول المشاركة بالتراجع عن ذلك.

وأكد القيادي في حماس، أن علاقتنا مع إيران ممتازة وفي أعلى مستوياتها، مضيفا: أن إيران مستهدفة اليوم لأنها جزء من مكونات المنطقة المقاومة والممانعة لسياسة أميركا وإسرائيل.

واردف: إيران تدفع اليوم ثمن موقفها الداعم للقضية الفلسطينية وخيار الممانعة في المنطقة.

وتابع: إيران ستخرج من هذه الأزمة منتصرة، وبانتصارها ستنتصر قوى المقاومة والممانعة في المنطقة.

وحول العلاقة مع سوريا، قال: لا ينكر أحد دور ومكانة سوريا العميقة والمقدرة لدى الشعب الفلسطيني سابقاً وحاضراً.

وأضاف يقول : لا نمانع ولا نخجل بالقول إن العلاقة مع سوريا ضرورية لحماس وغيرها والشعب الفلسطيني.

واردف: نتمنى لسوريا الاستقرار لاستئناف دورها الطليعي في المنطقة.

وقال: نعرب عن أسفنا لاستضافة دولة عربية كالبحرين المؤتمر الاقتصادي لتصفية القضية الفلسطينية.

وطالب الحية، كلا من قطر والسعودية والامارات والمشاركين في مؤتمر البحرين بالتراجع عن المشاركة، مشيرا الى أن مؤتمر البحرين طعنة في خاصرة القضية الفلسطينية.

ووجه الحية رسالة للمشاركين في مؤتمر البحرين قال فيها: أنتم تجتمعون لتناقشوا قضية غير القضية الفلسطينية.

وأضاف: إذا كانت ظروف المصالحة بعيدة المنال حالياً يجب الاتفاق على مواجهة مخاطر صفقة القرن.

ولفت الحية الى أنه لا يمكن مواجهة صفقة القرن في ظل استمرار التنسيق الأمني مع الاحتلال.

وأوضح أن كل الفصائل الفلسطينية تجري مشاورات للتوصل إلى استراتيجية موحدة لمواجهة صفقة القرن.

وتابع: لا نفرق بين الحكومات الإسرائيلية التي تعاقبت كلها على قتل الشعب الفلسطيني، “ولا نقبل من أحد أن يطرح علينا وقف مسيرات العودة في إطار التفاهمات بشأن قطاع غزة”.