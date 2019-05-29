تسليم اخطار قانوني لسفارتين سعوديتين للتحذير من اغتيال المعارض غانم الدوسري 

نشرت صحيفة الغارديان البريطانية، اليوم الأربعاء، تقريرا موسعا لاثنين من مراسليها، هما ستيفاني كيرشغايسر في واشنطن و نيك هوبكينز في لندن، بعنوان “اتهام السعودية بتدبير هجوم على معارض مقيم في لندن”.

واشار التقرير، الذي نشرت “بي بي سي” مقتطفات منه، إلى “إخطار قانوني أرسلته شركة محاماة بريطانية نيابة عن المعارض غانم الدوسري إالى سفارتي المملكة في لندن وواشنطن”.

ويدعي الإخطار حدوث “هجوم مدبر وخطير رتبته المملكة ضد المعارض غانم الدوسري الذي يعيش في لندن تحت حماية الشرطة”.

وأضاف، أن السفارة السعودية في لندن تسلمت الإخطار الثلاثاء من محامي الدوسري الذي يقول إنه تعرض للاستهداف من السعودية، باستخدام فيروسات إليكترونية ابتكرتها شركة إن إس أو الإسرائيلية المثيرة للجدل.

ويوضح التقرير أن هناك ادعاءات بأن فيروس بيغاسوس يُستخدم من جانب حكومة السعودية وحكومات أخرى لاستهداف هواتف صحفيين ونشطاء حقوق الإنسان والمعارضين، مبينا أن خبراء أمنيين كشفوا أن بيغاسوس استغل في السابق ثغرة أمنية في تطبيق “واتس آب” للسيطرة على هاتف محام بريطاني كان يتولى قضية ضد شركة “إن إس أو”.

ويضيف التقرير أنه حسب الإخطار، فإن غانم الدوسري تلقى رسالة نصية مشبوهة في حزيران الماضي وتتبع خبراء مستقلون الرسالة وكشفوا أنها مرتبطة بأحد مُنشطي فيروس بيغاسوس والذي يركز على السعوديين”.

وإرسال هذه الإخطارات القانونية هو إجراء ضروري يسبق مرحلة رفع دعوى أمام القضاء.

وحسب تقرير الغارديان، فإن الإخطار يطالب السعودية بدفع تعويض للدوسري وإصدار اعتذار عام له والكشف عن الأفراد الذين عملوا نيابة عن المملكة وإعادة المعلومات التي يُزعم سرقتها فضلا عن دفع التكاليف القانونية.