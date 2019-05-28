لحفظ حقوق المعلمين.. الزام المدارس الخاصة بتقديم كشف مصدّق برواتبهم

قالت وزارة التربية التعليم، اليوم الثلاثاء، إنها عممت على “إلزامية” المؤسسات التعليمية الخاصة بتقديم كشف بإيداع رواتب في بنوك أو محافظ إلكترونية، كشرط لترخيصها، وذلك “حفاظا على حقوق عامليها”.

وزير التربية والتعليم، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وليد المعاني، كتب على توتير “تم التعميم اليوم الثلاثاء على إلزامية تقديم كشف مصدّق بإيداع الرواتب في البنوك أو المحافظ الإلكترونية كشرط أساس لترخيص وإعادة ترخيص المؤسسات التعليمية”.

وأضاف “وتم النص في التعميم على سريانه على كل طلب يقدم اعتباراً من تاريخه”.

وليد الجلاد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم اوضح إن هذا القرار قد جاء “حفاظا على حقوق العاملين” في المؤسسات التعليمية الخاصة.

وكانت نقابة المعلمين قد اعلنت في وقت سابق إن معلمين ومعلمات في القطاع الخاص قد تقدموا بنحو 12 ألف شكوى تتعلق بعدم تحويل رواتبهم إلى بنوك في العامين 2018 و 2019.

هذا ويبلغ مجموع معلمي ومعلمات القطاع الخاص نحو 40 ألفا، من أصل حوالي 133 ألف معلم ومعلمة في مدارس الأردن كافة العامة والخاصة، وفق إحصائيات وزارة التربية والتعليم.