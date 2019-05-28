القبض على مطلوب خطير و3 من اعوانه على خلفية جريمة قتل

القت قوة امنية مشتركة من مديرية الامن العام والمديرية العامة لقوات الدرك، القبض على مطلوب مصنف بالخطير والمسلح، ومطلوب على خلفية جريمة قتل في منطقة الشونة الجنوبية بعد مداهمة مخبأ اعده واخرون لممارسة نشاطهم الجرمي.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام في بيان اليوم الثلاثاء، ان القوة الامنية المشتركة نفذت فجر هذا اليوم مداهمة لمخبأ قام احد المطلوبين على خلفية جريمة قتل راح ضحيتها احد المواطنين أواخر شهر شباط الماضي في منطقة الشونة الجنوبية، باعداده واخرون للاختباء به وممارسة نشاطهم الجرمي .

واضاف يقول ان القوة الامنية قد تمكنت خلال المداهمه من القاء القبض على ذلك المطلوب وثلاثة اشخاص اخرين من المطلوبين وذوي الاسبقيات الذين كانوا يرافقونه، كما ضبط بحوزتهم سلاحان ناريان اوتوماتيكيان ومسدس، وبوشرت التحقيقات.