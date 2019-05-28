الدغمي يقف ضد تغيير النظام السوري لانه الوحيد الذي يقول لاسرائيل “لا”

أكد النائب عبدالكريم الدغمي أنه يحفظ حاليا 90% من القرآن الكريم، رغم أنه كان يحفظه كاملا سابقا، لكن قد يكون نسي منه شيئا بسبب السن.

وقال الدغمي خلال استضافته في برنامج اول مرة عبر فضائية الاردن امس، ان علاقته مع الاخوان المسلمين قد تأرجحت خلال السنوات السابقة، حيث يتفق معهم بالكثير من الامور، كما يخالفهم بالكثير منها، إلا أنه لن ينتخب في يوم من الايام رئيسا للمجلس من الاسلاميين.

وعن علاقته برئيس الوزراء الأسبق عبدالله النسور قال الدغمي، ‘لا اكره عبدالله النسور لكنني لا احترمه، وذبحني من الوريد الى الوريد واساء الي كثيرا’.

واضاف الدغمي ردا على سؤال حول مهاجمته للنسور في مجلس النواب، ‘لسا الملف كبير وسأفتح أمورا كبيرة’.

وأوضح أن النسور يمارس الاساءة له منذ زمن بعيد، رغم أنه فتح صفحة جديدة مع النسور عند عودته الى مجلس النواب عام 2010.

وعن موقفه من النظام السوري والربيع العربي، قال الدغمي إنه ليس ربيعا بل ‘صقيع عربي’، كما اكد انه ضد تغيير النظام السوري لانه هو الوحيد الذي يقول لاسرائيل ‘لا’.