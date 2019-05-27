نصف مصالحة.. ملك السعودية يدعو امير قطر لحضور القمة الخليجية فقط دون القمة العربية

تلقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء امس الأحد، رسالة خطية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية أن الرسالة تضمنت دعوة من العاهل السعودي للشيخ تميم من أجل حضور القمة الخليجية الطارئة المقررة في 30 مايو/ ايار الجاري.

وأضافت الوزارة عبر موقعها الرسمي، أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تسلّم الرسالة.

وجاء ذلك خلال استقباله عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في الدوحة امس.

وعلى الرغم من دعوة العاهل السعودي لأمير قطر لحضور القمة الخليجية، لم يشر البيان إلى دعوة من أجل المشاركة في القمة العربية المقررة في الوقت ذاته.

والسبت الماضي، دعا الملك سلمان إلى عقد قمتين في مكة “من أجل التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة”.

ويأتي انعقاد القمم في وقت تشهد فيه منطقة الخليج توتراً بين واشنطن وطهران، بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية إرسال معدات عسكرية إلى الشرق الأوسط.

وتقول واشنطن إن هناك معلومات استخبارية بشأن استعدادات محتملة من قبل طهران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.