احصائية مفجعة.. حوادث السير تكبد الاردن 571 وفاة و16 الف اصابة و313 مليون دينار خلال العام الماضي 

أفاد التقرير السنوي لحوادث المرور في الأردن لعام 2018، أن فئة الشباب أكثر الفئات العمرية تضررا بحوادث السير؛ فنحو 45% من مجموع المصابين، سواء جرحى أو وفيات، كانوا شباباً، و52% من السائقين المشتركين بحوادث مرورية نتج عنها إصابات تراوحت أعمارهم بين (21-38) عاما.

كما اعلن هذا التقرير الصادر عن إدارة السير المركزية أن عدد وفيات حوادث المرور قد بلغ 571 شخصا، وأصيب 16 ألفا و203 شخصا في 10 آلاف و431 حادث سير وقع العام الماضي،

وأشار التقرير إلى أن الكلفة المالية لحوادث السير تلك قد بلغت 313 مليون دينار، بينما شكلت الحوادث التي نتج عنها إصابات بشــرية من جرحــى ووفيات نسبة 7% فقط من العدد الكلي لحوادث المرور.

ووفقا لإدارة السير، فإن السلامة المرورية في الأردن تحتل موقعا متوسطا بين دول العالم؛ فعلى الرغم من الزيادة في أعداد السكان والمركبات، إلا أن إجراءات وخطط واستراتيجيات مديرية الأمن العام قد ركزت على “تأمين حركة مرورية آمنة والحد من الازدحامات، ورفع مستوى الوعي والتثقيف المروري لدى شرائح المجتمع كافة، والنهوض بكفاءة العاملين، وتوظيف التقنيات الحديثة والتكنولوجيا في مجال العمل المروري”.

الجدير بالذكر ان عدد سـكان المملكة قد وصل 10 مليون و 309 آلاف، بينما وصل عدد المركبات المسجلة إلى مليون و637 آلاف و981 مركبة.