عاشت على العشب ومياه الينابيع.. انقاذ معلمة فُقدت في غابة 17يوماً/ فيديو

عثر فريق إنقاذ في ولاية هاواي الأمريكية على معلمة يوغا ضلت طريقها منذ 17 يوما خلال نزهة سير في محمية طبيعية، وظلت على قيد الحياة بشرب مياه الينابيع وأكل العشب.

وحسب “رويترز” فقد ذهبت أماندا إيلر (35 عاما) في نزهة بمحمية غابة ماكاواو في جزيرة ماوي يوم الثامن من مايو/ أيار لكنها ضلت طريقها عندما توغلت في المحمية التي تغطي نحو 2000 فدان وهي تعتقد أنها في الطريق لسيارتها.

وعثر فريق إنقاذ، استأجرته الأسرة، على إيلر ظهر أمس الاول الجمعة في واد بجوار مسقط مياه على بعد كيلومترات من سيارتها.

وقال خافيير كانتيلوبس وهو منسق البحث من داخل طائرة هليكوبتر في تصريح للصحفيين “بالتأكيد هي هناك إن شاء الله. إنه أمر لا يصدق”.

وبدت إيلر، التي تعمل أيضا إخصائية للعلاج الطبيعي، حافية القدمين وتعاني من سوء تغذية كما عانت من كسر في الساق وتمزق في غضروف مفصل الركبة وحروق نتيجة الشمس. ونقلت إيلر بالطائرة إلى مستشفى ويتوقع أن تتعافى تماما.

وأطلق أصدقاؤها حملة على “فيسبوك” بعنوان “اعثروا على إيلر”. وقبل ساعة فقط من إعلان العثور عليها عرضوا مكافأة قدرها 50 ألف دولار لمن يقدم معلومات تقود إلى مكانها.

DRAMATIC RESCUE: Two weeks after disappearing during a hike in Maui, Amanda Eller flagged down a helicopter and was airlifted to safety. https://t.co/gjekTwVyYk pic.twitter.com/354lI4er82

— CBS News (@CBSNews) May 25, 2019