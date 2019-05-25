محكمة سعودية تستعين بالشعر وليس بالقانون لفض منازعة قضائية

قررت محكمة سعودية الاستعانة بشاعر شعبي، على خلفية قضية خصومة بين شاعرين في مدينة بريدة.

وذكرت صحيفة “الوئام” السعودية أن المحكمة الجزائية في بريدة قررت الاستعانة بخبير في الشعر الشعبي، لاستشارته في شرح أبيات قصائد تضمنت بعض الغموض على خلفية خصومة بين شاعرين.

وذكرت مصادر أن المحكمة خاطبت النادي الأدبي في القصيم لندب خبير في الشعر الشعبي لإبداء الرأي في القضية.

وأوضحت الصحيفة أن القضية تعود تفاصيلها إلى أن اثنين من الشعراء تشاتما عبر القصائد، وتلفظ كل منهما على الآخر بألفاظ بذيئة، وشهر كل منهما بالآخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورفع كل واحد منهما دعوى خاصة ضد خصمه، وبدورها رفعت النيابة العامة دعوى عامة بحقهما بحسب الوطن.

وندب النادي الأدبي بالقصيم شاعرا له تاريخ وخبرة في الشعر الشعبي، ليشرح الغموض الذي تضمنته معاني ومفردات القصائد، ومن المتوقع أن يصدر الخبير تقريره خلال الأيام المقبلة، ويسلمه للمحكمة، كي تصدر حكمها على ضوء شرحه لهذه القصائد.