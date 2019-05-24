إصابة 16 مواطناً بالرصاص والاختناق اليوم في “جمعة التكافل والتراحم” شرق قطاع غزة

غزة _ فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم اصابة 16 فلسطينيا بإصابات مختلفة بقنابل الغاز المباشرة والاعيرة المطاطية وتم علاجها في النقاط الطبية في الجمعة الـ59 لمسيرات العودة وكسر الحصار.

وأفادت وزارة الصحة أن من بين المصابين مسعفة متطوعة بقنبلة غاز مباشرة بالقدم من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي شرق خان يونس، فيما اصيب عدد من المواطنين بالرصاص المغلف بالمطاط والعشرات بحالات اختناق.

وأفاد مراسلنا، أن المواطنين من مختلف الأعمار وصلوا للمخيمات الخمسة بأعداد كبيرة رغم حرارة الصيف المرتفعة، وفي ظل الصيام والعطش، لتوصيل رسالتهم إلى العالم أجمع الذي يتآمر على القضية الفلسطينية من خلال الورشة الاقتصادية في العاصمة البحرين “المنامة” التي دعا لها البيت الأبيض. كخطوة أولى على طريق صفقة القرن.

وإلى جانب الجماهير، حضر قادة من جميع الفصائل في المناطق الخمسة، وأكدوا خلال كلماتهم على الوحدة الفلسطينية في مواجهة الصفقة المشؤومة، التي ستفشل كما فشلت سابقاتها من المؤامرات أمام إرادة الشعب الفلسطيني.