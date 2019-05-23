الحوثيون يبثون مشاهد لاستهداف منشآت في مطار أبو ظبي بطائرة مسيرة/ فيديو

نشر تلفزيون المسيرة التابع لجماعة الحوثي اليمنية، اليوم الخميس، مشاهد لواحدة من أهم عمليات سلاح الجو المسير ضد ما سماها “دول العدوان”.

وتظهر المشاهد، عملية استهداف منشآت في مطار أبو ظبي بطائرة مسيرة من طراز “صماد 3″، التي وقعت العام الماضي.

وكانت جماعة “أنصار الله” أعلنت في يوليو/تموز من العام الماضي، قصف مطار العاصمة الإماراتية أبوظبي باستخدام طائرات مسيّرة دون طيار “درون”.

وأفادت قناة “المسيرة” الناطقة باسم الجماعة أن طائرة من طراز “صماد 3” شنّت عدة غارات على المطار الدولي، دون مزيد من التفاصيل.

ونقلت وسائل إعلام محليّة عن ناطق باسم الحوثيين أن “الطائرة المسيَّرة قطعت مسافة 1500 كيلومتر قبل وصولها إلى مطار أبوظبي”.

وأضاف الناطق: إن “المرحلة المقبلة ستكون مرحلة استهداف البنى التحتيّة لدول العدوان (في إشارة إلى السعودية والإمارات اللتين تشاركان في التحالف العربي باليمن”.

من جانبه قال حساب مطار أبوظبي عبر صفحته الرسمية في “تويتر”: إن “حادثة وقعت في المطار وتسبّبت بها مركبة نقل للإمدادات قرب مبنى المسافرين”، وإنها “لم تؤثّر على العمليات التشغيلية”.

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