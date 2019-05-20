10 اصابات بحادثي تصادم في محافظتي الكرك ومادبا

أصيب خمسة اشخاص بجروح ورضوض اثر حادث تصادم وقع اليوم الاثنين، بين مركبتين بمنطقة غور المزرعة بمحافظة الكرك.

وقالت ادارة الاعلام في الدفاع المدني في بيان، ان فرق الإسعاف قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الغور الصافي الحكومي، وحالتهم العامة متوسطة.

كما أصيب خمسة اشخاص بجروح ورضوض اثر حادث تصادم وقع اليوم الاثنين، بين أربع مركبات على مثلث ذيبان في محافظة مأدبا.

وقالت ادارة الاعلام في الدفاع المدني في بيان، ان فرق الإسعاف قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الأميرة سلمى ومستشفى النديم الحكومي وحالتهم العامة متوسطة.