"انتهكوا حرمات النساء".. هكذا امر البشير الاخواني ضباطه لاغتصاب المتظاهرات بعدما زادت اعدادهن عن عدد الرجال
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جرينتش+2 01:47
وزير الداخلية يتعهد بتخصيص رجال امن عند “البؤر الساخنة” وبحماية الاطباء والمعلمين من اية اعتداءات 

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