لانها تمشي وهي نائمة.. سقوط طفلة من الطابق 11 بفندق تايلاندي/ فيديو

نجت طفلة في الخامسة بأعجوبة بعد سقوطها من ارتفاع 100 قدم من الطابق الحادي عشر في فندق.

واصطحب والد الفتاة ديشا سوكبلوم ابنته إلى اجتماع لم شمل المدرسة الثانوية في باتايا، بتايلندا،.

وتظهر اللقطات التي التقطت في الساعات الأولى من صباح الأحد الماضي، الطفلة ترتدي قميصاً برتقالياً وسروالاً بحرياً، تمشي في نومها من غرفتها في الطابق الثاني عشر، بينما كان الأب يغط في النوم.

وأغلق باب الغرفة في وجه الطفلة، فلم تتمكن من العودة إلى الداخل، قبل أن تحاول التسلق عبر الشرفة، لتنزلق يداها وتسقط من الطابق 11، وتستقر على أرضية الفندق الصلبة.

وهرع الموظفون في الفندق إليها، ليجدوها على الأرض فاقدة للوعي، فنقلت على الفور إلى مستشفى بانكوك باتايا، وأيقظ الموظفون والد الطفلة الذي لحق بها إلى المستشفى.

ويقول والد الطفلة وهو ضابط شرطة في مقاطعة سريساكيت إنه لم يكن يعلم بسلوك ابنته الغريب، ويعتقد أنها كانت تسير خلال النوم.

وأصيبت الفتاة بجروح خطيرة في ساقها وذراعها، ونقلت لاحقاً إلى وحدة العناية المركزة.